В Москве состоялось открытие «Недели памяти – 2022»

В Москве, в Цифровом деловом пространстве, прошло официальное открытие ежегодной — восьмой по счету — «Недели памяти жертв холокоста». Этот цикл мемориальных и образовательных мероприятий приурочен к Международному дню памяти жертв холокоста 27 января, когда Красная армия в 1945 году освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим).

По традиции «Неделю памяти» проводит Российский еврейский конгресс (РЕК) при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), правительства Москвы и центра «Холокост».

Открыла «Неделю памяти» исполнительный директор Российского еврейского конгресса Анна Бокшицкая, которую пригласил на сцену ведущий церемонии кинокритик и член общественного совета РЕК Антон Долин.

«За восемь лет «Неделя памяти» стала в нашей стране важной традицией, — сказала Анна Бокшицкая. — В этот день мы не только вспоминаем о 6 млн жертв холокоста, но и чтим память солдат-освободителей, победивших нацизм. Три скорбные годовщины в этом году связаны с историей холокоста, еврейским сопротивлением и попытками уничтожения еврейской культуры. Это три 80-летия — конференции в Ванзее, расстрелов в Змиевской балке и создания Еврейского антифашистского комитета (ЕАК) во главе с Соломоном Михоэлсом. И 70-летие — годовщина физического уничтожения лидеров ЕАК».

«Есть разница между делами срочными и делами важными, — напомнил, выступая на церемонии, посол Израиля в РФ Александр Бен Цви. — Пандемия, экономика — это дела срочные, мы их решим. А дела важные — те, которые мы всё время должны делать: мы всегда должны помнить».

Впервые «Неделя памяти» открывалась кинопоказом — российской премьерой фильма «План А». Фильм израильских режиссеров братьев Йоава и Дорона Пас рассказывает о группе евреев, переживших холокост и решивших отравить систему водоснабжения в Германии, убив 6 млн немцев. Картина вошла в программу центрального кинособытия «Недели памяти» — фестиваля «Хроники катастрофы», который пройдет в Москве с 19 по 23 января. О кинофестивале, во время которого на пяти площадках будет представлено почти 20 фильмов о преступлениях против человечности, рассказали Антон Долин и продюсер Евгений Гиндилис.

На вечере был вручен приз «За сохранение в кино памяти о преступлениях против человечности», который с этого года присуждается на фестивале «Хроники катастрофы». Первым лауреатом этого приза стал режиссер документального и игрового кино Сергей Лозница. Его новый фильм «Бабий Яр. Контекст», вызвавший большой резонанс во многих странах, выходит в российский прокат с 20 января. Лауреата объявили продюсеры Александр Роднянский и Софья Капкова.

В музыкальной части вечера прозвучала сюита «Эскизы к Закату», написанная Леонидом Десятниковым к фильму Александра Зельдовича «Закат» по мотивам пьесы Исаака Бабеля. Действие фильма о приключениях еврейского гангстера Менделя Крика происходит в Одессе во время Первой мировой войны, а в музыкальной теме соединены мотивы танго и клезмера. Произведение исполнили Роман Минц (скрипка), Алексей Курбатов (фортепиано), Иван Бушуев (флейта), Михаил Безносов (кларнет), Павел Степин (контрабас).

Среди гостей вечера были режиссер Дмитрий Астрахан, посол Литвы Эйтвидас Баярунас, актер Павел Галич, галерист Марат Гельман, посол Венгрии Норберт Конкой, продюсер Леонид Роберман, телеведущий Владислав Флярковский, политолог Марк Урнов, режиссер Елена Якович, многие другие представители творческой и деловой элиты, дипломаты, попечители и члены общественного совета РЕК.

В этом году «Неделя памяти» проводится с 17 января по 4 февраля 2022 года в гибридном формате. Ключевые мероприятия пройдут офлайн с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Главным событием «Недели памяти» по традиции станет мемориальный вечер «Хранитель памяти». Он состоится 27 января в театре «Геликон-опера». На вечере будет вручена премия Российского еврейского конгресса «Хранитель памяти», она ежегодно присуждается выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о холокосте.

Среди других мероприятий «Недели памяти – 2022»: театральные постановки «Кабаре Терезин», «Черная книга Эстер», «Двое. Чаплин и Михоэлс», «Фаина. Эшелон»; научно-практическая конференция студентов и молодых ученых в РГГУ и мемориальной синагоге РЕК на Поклонной горе «Холокост: память и предупреждение»; онлайн-лаборатория проекта «Вернуть достоинство»; методические вебинары центра «Холокост» для московских и региональных педагогов по истории холокоста; онлайн-вечер РЕК и посольства Литовской Республики в Москве, посвященный литовским «Праведникам народов мира».

Сотни мемориальных, культурных и образовательных мероприятий, посвященных теме холокоста, проходят в рамках «Недели памяти» почти в 80 российских регионах. Полная программа мероприятий опубликована на сайте memoryweek.ru.