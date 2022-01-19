В комитете по этике РФС отреагировали на ролик ЦСКА с новым игроком

За публикацию ролика московского футбольного клуба ЦСКА, в котором был представлен новый член команды из Турции Юсуф Языджи, наказываются увольнением люди, которые ответственны за социальные сети. Об этом заявил в среду, 19 января, член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили.

В видео ЦСКА отправляет сообщение турецкому полузащитнику с текстом: «Юсуф, это из России. У нас много Наташ». Однако после публикации в Instagram ролик был удален.

«Подобные вещи наказываются увольнением людей, которые ответственны за социальные сети. Тот, кто лично написал, и тот, кто опубликовал. Делается большое совещание руководителей футбольного клуба. Господину [президенту ЦСКА Евгению] Гинеру будет вынесено серьезное замечание», — сказал Кавазашвили в беседе с газетой «Спорт-Экспресс».

По его словам, таких людей в общественно доступном информационном поле держать нельзя. Член комитета уточнил, что их следует тщательно отбирать, поскольку каждое их слово в эфире говорит о том, что они необразованные люди.

«Если руководство РФС обратит на это внимание, то комитет по этике может разобрать этот эпизод. По положению комитета мы разбираем эпизоды в том случае, если к нам обратится президент РФС, генеральный секретарь или официальные лица», — заключил Кавазашвили.

При этом он добавил, что в настоящий момент обращений не было. По словам члена комитета по этике, речи о денежных санкциях не ведутся в отличие от административных.

ЦСКА и французский «Лилль» завершили оформление перехода 24-летнего Языджи на правах аренды до окончания сезона-2021/22. В текущем сезоне полузащитник провел за «Лилль» 22 матча, сообщила пресс-служба московского ФК.