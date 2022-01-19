Беременных на Ставрополье будут тестировать на коронавирус дважды в месяц

Обязательное тестирование на наличие антигенов к коронавирусу на Ставрополье будут делать всем беременным два раза в месяц, сообщил на брифинге министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников. На эти цели потратят около 21 млн рублей.

Такое решение принял глава региона Владимир Владимиров принял решение. Речь идет об иммуно-хроматографическом (ИХА) экспресс-исследовании, отмечает NewsTracker.

«Сейчас у нас более 12 тыс. беременных в регионе, каждая из них находится под непрерывным патронажем. Чтобы уберечь их, мы будем их тестировать всех без исключения», — рассказал министр.

Беременные женщины больше подвержены риску при штамме коронавируса «Омикрон», им настоятельно рекомендуется пройти вакцинацию. Об этом 14 января заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Беременность — это тоже в определенной степени изменение иммунной системы организма, поэтому беременные женщины подвержены большему риску, и мы настоятельно рекомендуем, даже если до беременности не прошли вакцинацию, сегодня методическими рекомендациями предусмотрен режим вакцинации после 22-й недели беременности», — сказал Мурашко.

Также Мурашко рассказал, что 15% заболевших — это дети. По его словам, особое внимание вызывают дети в возрасте до четырех лет и новорожденные.