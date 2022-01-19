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Правительство Молдавии просит парламент ввести режим ЧП в энергосекторе на 60 дней

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Из-за ситуации в энергетике правительство Молдавии попросило парламент ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) на 60 дней. Об этом 19 января сообщила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

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По ее словам, такое решение необходимо принять из-за того, что «Молдовагаз» не успеет выплатить авансовый платеж «Газпрому» за текущий месяц.

Премьер-министр добавила, что в случае одобрения просьбы о введении режима ЧП комиссия по чрезвычайным ситуациям соберется 20 января для обсуждения дальнейших действий по обеспечению страны газом. При этом в случае одобрения такой меры правительство поможет национальной компании погасить платеж перед «Газпромом».

Ранее 19 января Гаврилица заявила, что российский «Газпром» сообщил «Молдовагазу» о прекращении поставок газа, если не получит очередной платеж до 20 января.

В Кремле отметили, что поставляемый газ должен оплачиваться, поэтому «здесь нет никакого двойного дна». Условия прописаны в контракте.

18 января вице-премьер Молдавии Андрей Спыну обратился к главе «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой помочь решить газовый кризис. Как отметил министр, «Молдовагаз» должна 20 января расплатиться за газ, потребленный с 1 по 15 января, однако компании не хватает для оплаты $25–32 млн.

11 января стало известно, что Спыну обсуждает с «Газпромом» возможность отмены авансовой платы за газ. По его словам, Молдавия столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса из-за роста стоимости газа. В декабре закупочная цена на газ составляла $450 за тысячу кубометров, а в январе — уже порядка $646.

В октябре 2021 года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку голубого топлива на пять лет. Для Республики Молдова утвердили новую формулу расчета стоимости этого энергоносителя, учитывающую соотношение рыночных цен на газ и нефть. Главными условиями нового контракта были выделены своевременные платежи и погашение задолженности за газ молдавских потребителей.

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