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Порошенко пригрозил «прихлопнуть крышку рояля» Зеленского

Порошенко заявил, что пришло время «прихлопнуть крышку рояля» Зеленского
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Экс-президент Украины Петр Порошенко вспомнил об юмористическом номере действующего украинского лидера Владимира Зеленского под названием «Игра на рояле без рук». Об этом сообщает в среду, 19 января, издание «Страна.ua».

«Наступило время прихлопнуть крышку рояля», — подчеркнул Порошенко, находясь рядом с зданием суда.

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Ранее в этот день Печерский районный суд в Киеве постановил на два месяца обязать Порошенко являться по первому требованию к следователю, а также запретил экс-президенту покидать страну и пределы Киевской области. Порошенко проходит по делу о госизмене в качестве подозреваемого.

Политик остался не доволен решением суда и заявил о намерении его обжаловать. При этом он подчеркнул, что «безумный сценарий» Зеленского еще не окончен.

В то же время Госбюро расследований (ГБР) Украины заявило, что не удовлетворено решением суда и обжалует его.

Вместе с тем у здания суда сторонники Порошенко начали формировать колонну для шествия к офису Зеленского. В руках они держат растяжку «Не играйте с порохом» и баннеры с лозунгами в поддержку Порошенко.

Порошенко является фигурантом уголовного дела о госизмене из-за поставок угля из Донбасса в 2014 году. В декабре ГБР попыталось ему вручить подозрение, однако политик скрылся и покинул Украину. 17 января Порошенко вернулся из Польши в Киев.

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