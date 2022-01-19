Блинкен счел «обреченным на провал» ряд требований Москвы по безопасности

Вашингтону неясно, какие из российских требований к США в сфере безопасности являются ключевыми для Москвы. При этом ряд из них для Белого дома неприемлем, об этом 19 января в ходе пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен.

По его словам, США озвучили свои озабоченности в сфере безопасности, но не выдвигали российской стороне каких-либо предложений.

«Мы обозначили наши озабоченности относительно вызовов, которые представляет Россия для безопасности европейского региона. Они, в свою очередь, выразили свои поводы для беспокойства», — отметил он в ходе трансляции на странице госдепа в Twitter.

По его словам, некоторые из российских предложений «обречены на провал». К таким он отнес нерасширение НАТО.

«Другие предложения, если будут действительно способствовать укреплению безопасности каждой [страны] на взаимной основе, то мы ясно дали понять, что сможем обсуждать их», — добавил он.

На своей странице в Twitter Блинкен также отметил, что приветствует приверженность Украины мирному урегулированию.

18 января стало известно, что после поездки на этой неделе на Украину и в ФРГ госсекретарь США проведет встречу с главой МИД РФ в Женеве. Блинкен заявил, что встреча планируется для «снятия напряженности» вокруг Украины. При этом, как стало известно позднее, письменных ответов на российские предложения по безопасности, которых Москва ожидает от США, Блинкен на встречу с Лавровым не привезет.

Ранее Лавров призвал госсекретаря США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В частности, об этом он заявил 18 января, после того как Великобритания направила на Украину три самолета с вооружением. Песков назвал подобные действия чрезвычайно опасными и не способствующими снижению напряженности.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.