«Роснефть» начала морские поставки базовых масел в Европу

«Роснефть Смазочные материалы» начала морские поставки базовых масел на европейский рынок на базисе FOB. Об этом 19 января сообщается на сайте «Роснефти».

«Первая партия базовых масел SAE-10/SAE-30 отправлена из порта Кавказ на специализированном танкере компании. Cудно имеет кормовой грузовой манифольд (система трубопроводов для приема/выдачи груза), что позволяет производить выгрузку на зарубежных терминалах, где требуется обязательная швартовка кормой к причалу», — говорится в публикации.

В компании подчеркнули, что танкер длиной 140 м способен перевозить два сорта нефтепродуктов одновременно. Его корпус имеет защитное от воздействий агрессивной среды покрытие.

В перспективе «Роснефть Смазочные материалы» планирует расширить географию морских перевозок.

«Это перспективное логистическое направление расширит спектр возможностей поставок востребованных за рубежом масел «Роснефти» конечным потребителям, которые предпочитают работать на морских базисах поставки FOB/CFR», — уверены в компании.

Отмечается, что ранее товар доставляли в Европу по железной дороге.

17 января стало известно, что американский инвестиционный банк Goldman Sachs включил «Роснефть» в список наиболее предпочтительных для инвестирования компаний.