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В Петербурге у женщины изъяли партию наркотиков и схрон оружия

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В Санкт-Петербурге полицейские изъяли две единицы огнестрельного оружия, патроны и около 400 г наркотиков у местной жительницы в ходе обработки поступившей оперативной информации о возможном наличии наркотических средств. Об этом сообщается в среду, 19 января, на сайте регионального ГУ МВД России.

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Правоохранители изъяли оружие и наркотики 18 января в одной из квартир дома 125 на Краснопутиловской улице. 30-летняя женщина, проживающая в квартире вместе с 38-летним мужчиной, добровольно выдала полиции пистолет Макарова, пистолет ТТ, 8 патронов калибра 9 мм, а также 387,8 г кокаина, пишет «Федеральное агентство новостей».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном обороте наркотиков и оружия, отмечает телеканал «360».

14 января источник «Известий» сообщил, что сотрудники Госавтоинспекции при досмотре нашли у актера Московского Театра юного зрителя (МТЮЗ) Леонида Кондрашова наркотики.

Когда артист выходил из машины, из его кармана выпал пакет с неизвестным веществом. Стражи порядка задержали актера.

По результатам экспертизы было установлено, что в пакете содержалось чуть менее 2 г мефедрона. 23-летний мужчина в данный момент находится под подпиской о невыезде.

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