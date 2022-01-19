На создание первого вытрезвителя в Омске потратят 10,7 млн рублей

В Омске откроют первый центр помощи людям, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. На создание вытрезвителя потребуется 10,7 млн рублей.

Проект постановления о создании вытрезвителя поддержало региональное правительство. Учреждение расположится на базе центра социальной адаптации на улице Семиреченской. Об этом пишет ИА «Город55».

Под вытрезвитель отдадут помещение на первом этаже спального корпуса. Центр сможет принять до 15 человек, в вытрезвителе будет работать 21 специалист. Услуги центра бесплатны.

Предполагается, что вытрезвитель начнет работу во второй половине 2022 года. Доставлять омичей в состоянии опьянения будут сотрудники полиции. Кроме того, горожане смогут обратиться в вытрезвитель по собственному желанию. Для пациентов будет обеспечено 12-часовое пребывание со спальным местом и питьевым режимом.