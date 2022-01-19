ГБР Украины обжалует избранную Порошенко меру пресечения

Госбюро расследований (ГБР) Украины не удовлетворено решением суда, избравшим экс-президенту Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, и обжалует его. Об этом говорится в сообщении ГБР, опубликованном 19 января в Facebook.

«Считаем, что решение суда по избранию меры пресечения пятому президенту Украины является таким, что не обеспечит должного поведения подозреваемого Петра Порошенко, а потому у стороны обвинения есть все основания для его апелляционного обжалования», — говорится в заявлении Госбюро расследований.

Ранее сторона обвинения по делу о госизмене, по которому Порошенко проходит в качестве подозреваемого, запросила арест политика на два месяца с возможностью внесения залога в размере $35,7 млн. 19 января суд постановил на два месяца обязать Порошенко являться по первому требованию к следователю, а также запретил экс-президенту покидать страну и пределы Киевской области.

Порошенко также остался не доволен решением суда и заявил о намерении его обжаловать. При этом он подчеркнул, что «безумный сценарий» президента Украины Владимира Зеленского еще не окончен.

Вместе с тем у здания Печерского районного суда в Киеве сторонники Порошенко в среду провели митинг. Произошли столкновения с полицией, пострадали два человека - один правоохранитель и один активист. Позднее сторонники экс-президента сформировали колонну и двинулись к офису Зеленского. В руках они держали растяжку «Не играйте с порохом» и баннеры с лозунгами в поддержку Порошенко.

Порошенко является фигурантом уголовного дела о госизмене из-за поставок угля из Донбасса в 2014 году. В декабре ГБР попыталось ему вручить подозрение, однако политик скрылся и покинул Украину. 17 января Порошенко вернулся из Польши в Киев.