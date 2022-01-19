В ДНР обвинили ВСУ в подготовке диверсий

Руководство Украины не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом 19 января сообщил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Разведкой народной милиции получены достоверные данные о подготовке командованием ВСУ в зоне оккупационных сил диверсионных актов на территории народных республик вблизи линии соприкосновения сторон», — указал он.

По его словам, генерал-майор Галан отдал указания о проведении диверсий. Как добавил Басурин, под удары подадут объекты Донецка, Горловки, Докучаевска, Ясиноватой и других пунктов.

Целями определены ЛЭП, водопроводы, газопроводы. Планируются теракты на предприятиях самопровозглашенных республик, подчеркнул он.

«Данные действия планируется проводить под видом военнослужащих народной милиции и сил спецопераций ВС РФ. Все действия украинских диверсантов будут сниматься на видео с целью предоставления в международные организации», — сказал Басурин.

В 8-м полку спецназа ВСУ сформированы 6 спецгрупп, тренировку украинских диверсантов проводили британские специалисты, отметил он.

Известно, что после диверсий будут опубликованы видеоматериалы допросов якобы перешедших на сторону Украины военнослужащих ДНР, которые «подтвердят» участие сил российской армии на территории республики.

Целью спецоперации является обвинение России в агрессии в ДНР и создание паники среди местного населения. Басурин призвал международные организации обратить внимание на происходящее. В ДНР усилили охрану опасных и стратегических объектов.

17 января правительство Великобритании поставило несколько тысяч противотанковых управляемых ракет Украине на случай российского «вторжения». Два самолета с оружием от Лондона приземлились на Украине 17 января, а 18-го числа последний самолет доставил противотанковое оружие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что отправка британского оружия на Украину не способствует снижению напряженности.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона готовит новую операцию в Донбассе.