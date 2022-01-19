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В Тюменской области возбудили 22 дела из-за плохой уборки снега

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Свыше 350 предписаний на устранение замечаний по зимнему содержанию дорог выдали инспекторы ГИБДД в Тюменской области. По факту плохой чистки дорог возбуждено 22 административных дела.

По данным Госавтоинспекции, рыхлый и талый снег дорожники должны убирать в течение 4–12 часов после окончания снегопада. Тем не менее подрядные организации допускали несвоевременную очистку проезжей части и заужение дорог из-за сугробов. На ряде проездов и около пешеходных переходов обнаружен снежный накат. Об этом пишет портал «Наш город».

Руководство ГИБДД провело совещание с участием подрядных организаций. Дорожникам предписали исполнять существующие стандарты, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

О перебоях в уборке снега сообщал глава региона Александр Моор. По словам губернатора, неверно было рассчитано количество техники, необходимое для ликвидации последствий последнего снегопада.

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