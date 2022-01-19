Макрон отметил необходимость собственного диалога Европы с Россией

Европе недостаточно действий с США в диалоге с Россией, Брюсселю нужен собственный диалог с Москвой. Об этом 19 января в ходе выступления в Европарламенте заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы позаботимся о том, чтобы голос Европы был услышан, уникален и силен», — цитирует политика телеканал BFM.TV.

По его словам, следующие несколько недель должны привести к реализации предложения Европы по созданию нового порядка европейской безопасности и стабильности. Макрон отметил, что сначала его должны выстроить европейцы, затем поделиться им с союзниками по НАТО и предложить для переговоров с Россией.

Также французский лидер призвал «искать политическое решение в Украине, которая остается источником нынешней напряженности».

Также он указал, что политики санкций, которая преобладает при взаимоотношениях с Россией с 2014 года, недостаточно. Необходима полная повестка для переговоров, добавил политик.

11 января на пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем французский лидер заявил, что республика выступает за поддержание диалога с Россией, чтобы урегулировать украинский кризис.