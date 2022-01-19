Почти 3 тыс. жителей Астрахани отпраздновали Крещение

В Астрахани почти 3 тыс. человек приняли участие в мероприятиях, посвященных Крещению. Безопасность граждан обеспечивали порядка 600 сотрудников полиции, МЧС и казаков.

Торжественные богослужения прошли во всех православных храмах. После завершения церковной службы в Астрахани состоялся крестный ход, который возглавил митрополит Астраханский и Камызякский Никон. Верующие прошли от храма до купели на берегу Волги. После обряда освящения воды все желающие смогли искупаться в иордани, пишет «Астрахань 24».

Всего в городе организовано четыре места для купания в каждом районе. У каждой купели дежурили бригады скорой помощи. Кроме того, медики и спасатели регулировали потоки астраханцев, чтобы избежать создания толпы.

Ранее сообщалось, что в Липецке во время Крещения в купелях искупались порядка 2,8 тыс. человек. В городе организовали две иордани — в районе Центрального пляжа и на пруду третьего участка района Тракторостроителей.