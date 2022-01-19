Часть крещенских мероприятий отменили в Ялте из-за плохой погоды

В Ялте и Симеизе отменили несколько крещенских мероприятий, намеченных на 19 января. Причиной отмены стало ухудшение погоды и ограничения, введенные из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

В городской администрации ИА «Крыминформ» уточнили, что отменены «Забег здоровья» и все развлекательные мероприятия. Купания в море организуют, если позволит погода.

Глава Симеизского территориального органа администрации города Михаил Антошкин отметил, что погодные условия не позволяют провести запланированные ранее крещенские купания в море у пляжа «Башмак» — из-за обледенения к нему затруднен проезд. По этой же причине там сложно обеспечить медицинскую помощь и работу спасателей, невозможно исследовать дно. Таким образом, безопасность специалисты обеспечить не смогут.

В других поселках купания пройдут с учетом погоды. Так, на пляже у часовни Новомучеников и Исповедников Российских удалось обследовать дно, обеспечен коридор со специалистами МЧС и медиками.

Ранее сообщалось, что в этом году президент России Владимир Путин решил не принимать участие в крещенских купаниях в связи с эпидемиологическими условиями.