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Умер экс-спикер белорусского парламента Анатолий Малофеев

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Бывший спикер парламента Белоруссии Анатолий Малофеев умер на 89-м году жизни. Об этом в среду, 19 января, сообщила пресс-секретарь белорусского премьер-министра Александра Исаева.

«Правительство скорбит в связи со смертью бывшего председателя палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолия Александровича Малофеева и выражает искренние соболезнования его родным и близким», — написала она на своей странице в Facebook.

Анатолий Малофеев — советский и белорусский политик, экс-спикер парламента Белоруссии. С 1980 по 1985 год входил в президиум Верховного Совета БССР, затем стал первым секретарем ЦК КПБ. С 1996 по 2000 год Малофеев возглавлял палату представителей Национального собрания республики.

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