В МЧС заявили об отсутствии пострадавших при пожаре в квартире в Москве

Никто не пострадал в результате пожара в квартире жилого дома в столичном районе Сокол. Об этом сообщили в среду, 19 января, в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«В 15:09 поступило сообщение о пожаре по адресу: Чапаевский переулок, д. 18/1. В 15:37 пожар ликвидирован на площади 2 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало», — сказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

Пожар произошел в семиэтажном жилом доме. В квартире на пятом этаже произошло возгорание мебели.

Ранее в этот день сообщалось, что один человек погиб при пожаре в квартире. Однако эта информация не подтвердилась.