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Центральную библиотеку полностью модернизируют в Благовещенске

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В Благовещенске в 2022 году планируют полностью модернизировать библиотеку «Центральная», расположенную на пересечении улиц Красноармейской и Калинина. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

В рамках обновления в библиотеке отремонтируют инженерные коммуникации, кровлю, фасад, внутренние помещения, утеплят стены и выполнят ряд других работ, пишет Амурская служба новостей.

«Первый элемент — архитектурная подсветка — уже выполнен. Изменилась и вывеска, многие годы встречавшая посетителей. Старые зеленые щиты заменила современная прозрачная вывеска. Выполненные работы не помешают новому ремонту», — рассказала директор муниципальной информационной библиотечной системы Александра Рихновец.

В марте работы на фасаде продолжатся. Подрядчику придется снять старый слой штукатурки с внешних стен, поскольку они находятся в предаварийном состоянии, и, где это необходимо, восстановить кирпичную кладку. Затем поверхность выровняют и заново оштукатурят, покрасят. Также работы затронут чеканный барельеф на фасаде. Фигуры почистят и покроют защитным составом.

Новое оборудование, мебель и книги будут закуплены в рамках нацпроекта «Культура». Соответствующий конкурсный отбор коллектив «Центральной» прошел в 2021 году. Тогда же мэр Благовещенска Олег Имамеев принял решение, что оснащать библиотеку необходимо после обновления здания. Средства на ремонт выделили из городского бюджета.

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