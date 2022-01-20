Средняя цена аренды высокобюджетной квартиры в Москве достигла $22 860

По итогам IV квартала 2021 года средняя стоимость 100 самых высокобюджетных предложений квартир, предлагаемых в аренду в Москве, составила $22 860 за объект в месяц, увеличившись за год всего на 1%. Об этом говорится в сообщении международного агентства элитной недвижимости Savills, которое поступило в редакцию «Известий» в четверг, 20 января.

Агентство выпустило очередной индекс PCM Top 100 (Prime Central Moscow TOP-100 Index) на рынке аренды элитной недвижимости. В исследовании изучили предложение 100 самых дорогих столичных квартир, предлагаемых в аренду, и выяснили, какими характеристиками должно обладать элитное жилье, чтобы попасть в этот перечень. Сотка обновилась за полгода на 53%. Эти квартиры были сданы или их сняли с реализации по иным причинам, а их места заняли другие дорогостояще квартиры.

«Повышение индекса, которое аналитики отмечали в начале года, было нивелировано, и к концу года индекс практически восстановился до значений конца 2020 года», — отмечают в агентстве.

Самыми дорогими локациями стали места с видом на Кремль, МИД России, набережную Москвы-реки, Дом правительства, Новый Арбат и «Москва-Сити».

Универсальное предложение из сотни — это квартира с «открыточным видом», которая находится в районе Арбат–Кропоткинская площадью 302 кв. м. Арендовать ее можно за $22 860 в месяц.

По размеру площадей наиболее широкий выбор будет у арендаторов, которые ищут варианты от 200 до 300 кв. м. Чуть меньший выбор предлагается желающим снять квартиру менее 200 кв. м и от 300 до 400 кв. м. Тем, кто ищет площади еще больше, придется сильнее ограничить свой выбор. Средняя площадь сотни самых дорогих предложений составляет 302 кв. м.

За последний год на 6% уменьшилось количество лотов в диапазоне от $15 тыс. до $20 тыс. за объект в месяц — их доля сократилась с 26 до 20%. При этом на 8% возросла доля более дорогих объектов по ставкам от $30 тыс. до $45 тыс. за объект в месяц.

В августе в ЦИАН рассказали, что арендовать самую дорогую квартиру в Москве стоит 7,4 млн рублей в месяц. За эти деньги предлагался пентхаус в ЖК Crystal House на «Золотой миле», районе между Остоженкой и Пречистенской набережной. На втором месте по ценам на аренду был трехуровневый апартамент в гостинице «Украина» за 3,5 млн рублей в месяц, на третьем — трехуровневый пентхаус площадью 700 кв. м по улице Пречистенка, 27, стоимостью 3 млн рублей в месяц.