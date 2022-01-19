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В Армении оценили переговоры с Турцией для нормализации отношений

В Армении заявили, что Турция не выдвинула условий для нормализации отношений
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Правительство Турции не выдвинуло предварительных условий в ходе переговорного процесса специальных представителей Еревана и Анкары для нормализации отношений двух стран. Об этом в среду, 19 января, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

«Я надеюсь, что заявление по итогам встречи 14 января (спецпредставителей Армении и Турции в Москве. — Ред.) доказало всем, что турецкая сторона не ставила никаких предварительных условий для начала или завершения процесса, как не ставила предварительное условие и армянская сторона», — отметил министр на правительственном часе в парламенте.

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Несмотря на общую границу, между Турцией и Арменией нет дипломатических отношений. Контакты прервались в 1993 году, когда Анкара полностью встала на сторону Баку в карабахском конфликте, закрыла границу и в одностороннем порядке разорвала дипотношения с Ереваном. Свою роль сыграла и реакция Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915-го в Османской империи.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, доцент Дипломатической академии МИД РФ Владимир Аватков отмечал в беседе с «Известиями», что Россия заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе. По его словам, Армения как буферная страна между Азербайджаном и Турцией особенно важна для Анкары.

Вместе с тем, по данным газеты Hürriyet, авиасообщение между Турцией и Арменией возобновится со 2 февраля 2022 года. Издание уточнило, что Главное управление гражданской авиации Турции предоставило Pegasus Airlines возможность выполнять три рейса в неделю по маршруту Стамбул (Сабиха Гёкчен) – Ереван.

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