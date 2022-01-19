На Кубани мужчину приговорили к пожизненному сроку за убийство женщины и ребенка

В Краснодарском крае мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство женщины и ее годовалого сына. Об этом 19 января сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

«Собранные следственными органами СК России по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летнему жителю региона. Он признан виновным в убийстве 30-летней местной жительницы и ее годовалого сына (пп.«а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также похищении паспорта знакомой (ч. 2 ст. 325 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что преступник хотел сожительствовать с сестрой погибшей. На этой почве между ним и убитой происходили конфликты. 15 сентября 2020 года в ходе очередной ссоры злоумышленник убил женщину и ее малолетнего сына, нанеся им 35 и семь ножевых ранений соответственно.

После этого он спрятал тело мальчика в сарае и скрылся. Тела погибших в тот же день обнаружила сестра женщины, о чем сообщила в полицию. Преступника задержали по горячим следам.

Наказание мужчина будет отбывать в колонии особого режима.

21 июля 2020 года Верховный суд Республики Башкортостан вынес мужчине пожизненный приговор за убийство женщины и двух ее малолетних детей.

Также в июле житель Саратова решением городского областного суда был приговорен к пожизненному лишению свободы за посягательство на жизнь сотрудников полиции, которые обнаружили у него наркотики и пресекли их сбыт.