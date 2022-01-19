Совет директоров АСВ утвердил Мельникова на должность гендиректора

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) утвердил Андрея Мельникова на должность генерального директора госкорпорации. Об этом говорится 19 января в сообщении на сайте агентства.

Заседание прошло под руководством главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. По ее представлению Андрей Мельников назначен гендиректором АСВ. Он приступит к работе 26 января. Мельников работает в АСВ с момента его создания в 2004 году.

«Совет директоров одобрил освобождение Юрия Олеговича Исаева от должности генерального директора агентства в связи с его назначением заместителем председателя Банка России», — отмечается в сообщении.

14 января сообщалось, что Юрий Исаев с 26 января 2022 года будет назначен заместителем главы Банка России. Он будет курировать департаменты: противодействия недобросовестным практикам, финансового мониторинга и валютного контроля, а также представительство ЦБ в Китае.

С 25 января уйдет из ЦБ зампред Дмитрий Скобелкин. Он решил продолжить карьеру «вне Банка России», отмечается в сообщении.