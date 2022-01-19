Резкое похолодание прогнозируют на территории ХМАО

Похолодание до –22 градусов прогнозируют синоптики на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). При этом ветер усилится до 11 м/с.

Согласно прогнозам, похолодание начнется ночью 20 января. На всей территории ХМАО ожидается небольшой снег. В дневные часы температура составит –5…–10 градусов. Также морозная погода установится ночью 21 января.

К выходным в регионе снизится и дневная температура, она составит –13…–15 градусов. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

17 января шквалистый ветер повалил новогодние елки на центральных площадях Сургута. Скорость ветра достигала 20 м/с.

Ранее на Камчатке продлили штормовое предупреждение в связи с тем, что в акватории Тихого океана и Берингова моря ожидаются волны высотой до 9 м. Волнение моря не представляет угрозы населенным пунктам.