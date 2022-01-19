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Жителя Латвии с оптическим прицелом остановили таможенники под Псковом

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Житель Латвии попытался провезти на территорию Псковской области ночной стрелковый прицел, не имея на это законных оснований. Его задержали на таможенном посту МАПП Шумилкино у российско-эстонской границы.

Пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева рассказала Псковской ленте новостей, что таможенники провели осмотр автомобиля Skoda. В рюкзаке водителя был найден оптический прицел с аббревиатурой НСПУ.

Товар не был задекларирован, его направили на экспертизу. Баллистическое исследование показало, что унифицированный стрелковый прицел является ночным оптическим прицелом. Его создали для стрельбы из автоматов и ручных пулеметов семейства Калашникова, снайперских винтовок и ручного противотанкового гранатомета в условиях естественной ночной освещенности.

Подобные прицелы относятся к продукции военного назначения, то есть к вооружению и военной технике.

В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС вооружения».

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