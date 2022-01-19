Эксперты допустили падение рубля в случае введения санкций США

В случае военной эскалации на Украине и введения жестких санкций против России может возникнуть падение рубля на 20%. Об этом в среду, 19 января, сообщает РБК, приводя обзор инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».

«В этом случае мы ожидаем, что отток средств с долгового и, что более важно, фондового рынков может приблизиться к показателям 2014–2015 годов с обесценением рубля до 20%, расширением страновой риск-премии на 200 базисных пунктов и сопоставимым ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка», — приводит РБК выдержки из аналитического обзора инвесткомпании.

По мнению экономистов, в этом случае российским регуляторам придется пойти на экстренные меры по стабилизации финансового рынка страны. При наихудшем развитии событий эксперты прогнозируют такие меры, как «введение элементов контроля за движением капитала и комиссий для нерезидентов за продажу облигаций федерального займа».

Информация о том, что США рассматривают введение санкций против российских банков, недавно стала распространяться в зарубежных СМИ. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил во вторник, 18 января, что не стоит ориентироваться на спекуляциях в СМИ, которые «ни на чем не основаны или основаны на слухах».

17 января представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что власти США продолжают консультироваться с европейскими коллегами по поводу введения санкций в отношении России на случай ее «вторжения на Украину», в том числе отключение от SWIFT. При этом газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что США и Евросоюз больше не рассматривают возможность отключения России от SWIFT. По данным собеседников издания, в настоящее время обсуждается вопрос адресных экономических санкций в отношении крупнейших российских банков.

14 января глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности страны к любым санкциям Запада. Он отметил, что Россия готова «к любому развитию событий и в сфере экономики».

13 января глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк не пугают новые возможные санкции. По словам Грефа, Сбербанк готов ко всем вариантам событий. В этот же день стало известно, что США определили набор санкций против России и их могут незамедлительно ввести в случае эскалации напряженности вокруг Украины.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. Россия неоднократно отвергала подобные данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.