Тысячи граждан посетили инфоцентры в крупных парках Москвы

Более 2 тыс. человек посетили информационные центры в четырех крупных парках Москвы, сообщает «Российская газета».

Центры были открыты перед началом работ по реабилитации в «Битцевском лесу», «Кусково», «Покровском-Стрешнево» и на территории двух участков в пойме реки Яузы. За две недели в них побывали 2072 человека, уточняется в сообщении.

В новогодние каникулы парки посетили 1230 человек, пожелания и предложения за 10 дней праздников оставили 130 человек, а за всё время работы центров формой обратной связи воспользовались почти 370 гостей.

«Инфоцентры предназначены для открытого диалога с жителями», — отметил замруководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

По его словам, любой горожанин сможет получить ответы на все вопросы о запланированных мероприятиях по каждой из территорий, а также узнать информацию об этапах и сроках проведения работ. В каждом парке для удобства посетителей установлены специальные инфопавильоны.

Общие пожелания большинства посетителей инфоцентров касаются предложений по устройству современных детских и спортивных площадок, организации комфортных дорожек из экологичных материалов и удобных туалетов.

Кроме того, в каждом парке есть специфические пожелания. Так, в «Кусково» просят очистить территорию от сухостойных и поваленных деревьев, а в «Битцевском лесу» интересуются восстановлением Собачьего пруда и созданием парковок.

В «Покровском-Стрешнево» основными пожеланиями являются реставрация усадьбы и оранжереи, а в пойме реки Яузы жители просят организовать пешеходный переход между берегами.