Врач рассказал о влияющих на процесс набора или потери веса факторах

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что влияет на процесс набора или потери веса.

Зачастую люди, которые не могут похудеть, списывают это на медленный обмен веществ. Однако, по словам эксперта, в первую очередь нужно брать во внимание расход энергии.

«Похудеть легче людям, у которых высокий расход энергии… Это свойства в основном людей молодых, мускулистых, психологически открытых, которые любят много двигаться, проводить время на воздухе, в движении. Такие люди обычно полнотой не отличаются», — сказал Гинзбург в интервью радио Sputnik.

Стимулировать метаболизм можно с помощью полноценного сна, а также двигательной активности. Помимо этого, помогут массажные водные процедуры, например, душ с легким контрастированием.

Специалист назвал мифом слова «про широкую кость». Он пояснил, что «масса костной ткани адекватна мышечному развитию, адекватна общей массе тела».

«Очень часто человек «ведется» на какие-то цифры. Например, весит девушка 70 кг, прекрасно выглядит, но прочитала, что с ее ростом должна весить 65, и начинается изнурение. Она пытается не есть, от всего отказывается, срывается, всем жалуется… Вес — это не паспортные данные, кроме вас, никто не знает, сколько вы весите, пока вы сами не скажете, да и по большому счету это никого не интересует», — сказал Гинзбург.

15 декабря врач Американского центра метаболического здоровья и потери веса Элизабет Лоуден рассказала, что чаще всего жир на животе возникает из-за низкого метаболизма. Если решить проблему с обменом веществ, то получится избавиться от лишнего веса навсегда.