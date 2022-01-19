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В ГД напомнили о рассмотрении 20 января во II чтении индексации пенсий на 8,6%

Депутат Бессараб допустила выплату в феврале проиндексированных на 8,6% пенсий
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Госдума на пленарном заседании 20 января рассмотрит во втором и, вероятно, в третьем, окончательном, чтении поправки об индексации страховых пенсий на 8,6%. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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«На пленарном заседании Государственной думы 20 января будет рассмотрено во втором и, предположительно, если коллеги согласятся, сразу в третьем, окончательном, чтении предложение, внесенное по поручению нашего президента (России. Владимир Путин. — Ред.) правительством Российской Федерации о доиндексации, дополнительной индексации страховых пенсий», — указала парламентарий в беседе с «Думой ТВ», 19 января.

Депутат допустила, что с учетом ускоренной работы по принятию этих поправок в феврале российские пенсионеры получат уже проиндексированные на 8,6% выплаты.

Ранее в этот же день комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов в ходе заседания рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении поправки об индексации пенсий неработающих пенсионеров. Согласно документу, пенсионные выплаты с 1 января 2022 года будут проиндексированы на 8,6%.

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в среду заявила, что проиндексированные на 8,6% пенсии начнут выплачивать с февраля. Она отметила, что за январь 2022 года пенсионеры получат компенсацию, учитывающую доиндексацию к уже полученной пенсии, которая была повышена на 5,9%.

Правительство России 17 января внесло данную норму поправкой в уже принятый в первом чтении законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. Пакет поправок 14 января одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности. Как тогда уточнял первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, после индексации средний размер пенсии составит 18 984 рубля.

12 января президент России предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. На совещании с членами правительства глава государства отметил, что принятые ранее решения не смогут покрыть расходы пенсионеров из-за инфляции.

1 января страховые пенсии в России были проиндексированы на 5,9%. Сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации составила 6,4 тыс. рублей. Также с 1 апреля будет выполнена индексация социальных пенсий на 7,7%.

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