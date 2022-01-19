Температуру измерили в салонах автобусов Ульяновска

В Ульяновске в салонах общественного транспорта проверили соблюдение температурного режима. Мероприятия проходили с 12 по 17 января. Существенных отклонений не обнаружено.

Некоторых перевозчиков обязали обновить уплотнители входных дверей, чтобы не было потери тепла.

Замглавы управления дорожного хозяйства и транспорта Геннадий Шакиров пояснил ulpravda.ru, что по нормативам при уличной температуре воздуха от –15 до –25 градусов в салонах автобусов не должно быть холоднее +10 градусов. При морозах ниже –25 градусов — не холоднее +5 градусов.

Для городского электротранспорта другие нормативы: температура в салоне должна быть на 20 градусов выше наружной. В кабине водителя трамвая во время движения должно быть не менее +10 градусов при температуре на улице –40 градусов.