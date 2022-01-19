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Порошенко спел гимн Украины в зале суда

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Экс-президент Украины Петр Порошенко спел гимн страны в зале Печерского районного суда Киева, где 19 января состоялось заседание по делу о госизмене.

На опубликованных кадрах экс-глава государства и его супруга в окружении журналистов поют национальный гимн.

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Суд отпустил Порошенко под личное обязательство. Политика обязали сдать паспорта для выезда за границу и прибывать к следователю и в суд по первому требованию.

Бывший украинский лидер, комментируя вердикт суда, заявил, что «безумный сценарий» президента страны Владимира Зеленского еще не окончен, поэтому победу праздновать рано, а также указал, что намерен обжаловать меру пресечения.

До начала заседания сторонники политика устроили митинг перед зданием суда. В ходе акции произошли столкновения с правоохранителями, причиной которых стала попытка митингующих разжечь огонь у здания суда в железных бочках. В результате пострадали два человека.

После оглашения решения суда сторонники Порошенко начали формировать колонну для шествия к офису Зеленского, скандируя «Володя, мы идем к тебе!»

Порошенко является фигурантом уголовного дела о госизмене из-за поставок угля из Донбасса в 2014 году. В декабре Госбюро расследовний (ГБР) попыталось ему вручить подозрение, однако политик скрылся и покинул Украину. 17 января Порошенко вернулся из Польши в Киев.

В аэропорту его встретили сотрудники ГБР. В тот же день прокуратура попросила суд арестовать Порошенко на два месяца, предусмотрев возможность внесения залога в размере $35,7 млн.

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