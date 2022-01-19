Умер режиссер Евгений Арье

Израильский театральный режиссер, художественный руководитель и режиссер театра «Гешер» Евгений Арье скончался на 75-м году жизни. Об этом в среду, 19 января, сообщила генеральный директор театра Елена Крейндлина в Facebook.

«Друзья, у нас огромное горе... Пока других слов нет. <...> Евгений Арье 28.11.1947 — 19.01.2022», — говорится в посте.

Арье родился Москве, где окончил психологический факультет МГУ, а после поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).

Режиссер работал в ленинградских Большом драматическом театре (БДТ), Малом драматическом театре, в Московском театре имени Маяковского, ставил телевизионные спектакли.

В 1990 году Арье переехал в Израиль, в Яффо он основал театр с символическим названием «Гешер» («Мост»). «Гешер» с успехом выступал по всему миру.