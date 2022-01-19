Один человек погиб в результате пожара в квартире на севере Москвы

Один человек погиб при пожаре в квартире жилого дома в столичном районе Сокол. Об этом в среду, 19 января, сообщил источник в правоохранительных органах Москвы.

«В Чапаевском переулке, д. 18/1, загорелась квартира на пятом этаже, в результате чего погиб один человек. По предварительным данным, произошла утечка газа. Есть угроза взрыва», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Ранее, 16 января, повар 1993 года рождения погиб при пожаре в ресторане в центре столицы. Кроме того, в результате возгорания пострадал охранник 1979 года рождения. Он был госпитализирован. Прокуратура Москвы начала проверку по факту случившегося.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины при пожаре в ресторане по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности», передает RT.