Умерла актриса из сериала «Петербургские тайны»

Российская актриса театра и кино Екатерина Сибирякова умерла на 50-м году жизни. Об этом в среду, 19 января, сообщает Московский драматический театр имени Пушкина на странице в Instagram.

«Скоропостижно скончалась наша актриса Екатерина Сибирякова. Трудно найти слова. Катя, такая яркая, талантливая, жизнерадостная. Еще со студенческих лет она играла на сцене Пушкинского. Сколько было ролей, и каких! Катя была настоящая героине — искренняя, сердечная, красивая», — говорится в сообщении.

В театре отметили, что каждая роль актрисы проникала в сердца зрителей и заставляла сопереживать.

Екатерина Сибирякова — российская актриса театра и кино. В 1993 году окончила Школу-студию МХАТ и позже была принята в труппу театра имени Пушкина. Дебют Сибиряковой состоялся в спектакле «Черный монах».

Известность актриса получила благодаря ролям в сериалах «Петербургские тайны», «Закон и порядок», «Две судьбы» и другим.