Жители Пскова рассказали о редком природном явлении

Редкое явление запечатлели над Псковом 18 января. Фото опубликованы в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области».

В районе деревни Дуброво Псковского района Владимиру Колпакову удалось запечатлеть «ложную Луну».

По словам астронома-любителя Петра Митрофанова, которые приводит Псковское агентство информации, «парселеной» или «ложной Луной» называются световые столбы, идущие от Луны. Такое явление может наблюдаться из-за перистой облачности.

В конце декабря 2021 года жители Рязани рассказали о необычном природном явлении — гало: в небе над городом они увидели сразу три солнца.