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В Германии выставили на продажу уникальный пикап ГАЗ-М20 «Победа»

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В Германии выставили на продажу пикап, сделанный из автомобиля ГАЗ-М20 «Победа» 1948 года выпуска. За машину, которая существует в единственном экземпляре, продавец планирует выручить €9550 (831 тыс. рублей).

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По данным собственника, автомобиль ГАЗ-М20 «Победа» был переоборудован в пикап в одной из автомастерских Литвы. При этом владелец не уверен, можно ли зарегистрировать машину с такими переделками в Германии.

Двухместный пикап на базе ГАЗ-М20 «Победа» оснащен 2,4-литровым карбюраторным двигателем и механической коробкой передач. Привод — задний.

29 апреля на Павловском автобусном заводе группы ГАЗ стартовало серийное производство автобусов «Вектор Next» длиной 8,8 м, работающих на сжатом природном газе (CNG).

Автобус оснащен современным российским газовым двигателем ЯМЗ-534 мощностью 170 л.с. экологического стандарта «Евро-5». Газовые баллоны обеспечивают запас хода на одной заправке до 600 км.

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