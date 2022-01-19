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Сторонники Порошенко после суда над ним начали марш к офису Зеленского

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В Киеве у здания Печерского районного суда сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко начали формировать колонну для шествия к офису главы государства Владимира Зеленского. Об этом 19 января сообщил корреспондент «Известий» с места событий.

«Володя, мы идем к тебе!» — скандирует ведущий колонны.

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В руках сторонники экс-президента держат растяжку «Не играйте с порохом» и баннеры с лозунгами в поддержку Порошенко. В шествии участвуют, по предварительным оценкам, несколько тысяч человек.

Сам Порошенко после заседания суда выступил с короткой речью перед сторонниками и уехал.

Суд в среду, 19 января, не стал отправлять политика под арест, как настаивало обвинение. Порошенко отпустили под личное обязательство. Он должен прибывать к следователю и в суд по первому требованию, а также сдать паспорта для выезда за границу.

Бывший украинский лидер, комментируя вердикт суда, заявил, что «безумный сценарий» Зеленского еще не окончен, поэтому победу праздновать рано, а также указал, что намерен обжаловать меру пресечения.

До начала заседания сторонники политика также устроили митинг перед зданием суда. В ходе акции произошли столкновения с правоохранителями, в результате пострадали два человека, в том числе полицейский. Причиной столкновений стала попытка митингующих разжечь огонь у здания суда в железных бочках.

Порошенко является фигурантом уголовного дела о госизмене из-за поставок угля из Донбасса в 2014 году. В декабре Госбюро расследований (ГБР) попыталось ему вручить подозрение, однако политик скрылся и покинул Украину. 17 января Порошенко вернулся из Польши в Киев.

В аэропорту его встретили сотрудники ГБР. В тот же день прокуратура попросила суд арестовать Порошенко на два месяца, предусмотрев возможность внесения залога в размере $35,7 млн.

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