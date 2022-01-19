Эдгард Запашный назвал умершего Михаила Зеленского светлым человеком

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный поделился воспоминаниями о Михаиле Зеленском. Порохороны журналиста состоялись в среду, 19 января.

«Такой молодой, так быстро — это всё неправильно. Слово «был» даже не хочется употреблять. Каждый день его видишь по телевизору, общаешься, бываешь у него на программах. Добрый, светлый, пример для подражания. Человек, сделавший шикарную карьеру. Несмотря на то что он снимался в довольно скандальных ток-шоу, сам не был скандальным», — сказал Запашный в беседе с телеканалом «Звезда».

Зеленского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония прощания прошла в ритуальном зале кладбища, передает RT.

Михаил Зеленский умер 11 января в возрасте 46 лет во время отдыха в Доминиканской Республике. Причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1999–2001 годах вел выпуски программы «Вести» на телеканалах РТР и «Культура». С февраля 2001 по февраль 2011 года вел программу «Вести-Москва». С 2006-го был ведущим линейного эфира телеканала «Россия 24».

В 2015 году журналист стал автором документального фильма «Валаам. Остров спасения». С сентября 2017-го был обозревателем телеканала «Россия-Культура» и ведущим программы «Новости культуры». Преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».