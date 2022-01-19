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«Роскосмос» показал кадры пролета потенциально опасного астероида мимо Земли

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Кадры пролета потенциально опасного астероида во время его сближения с Землей на минимальную дистанцию опубликовала госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале 19 января.

Астероид 7482 (1994 PC1) заснял телескоп Института прикладной математики (ИПМ) имени М.В. Келдыша РАН ОРИ-22 (Кастельгранде, Италия). В 00:51 мск 19 января он прошел на расстоянии около 2 млн км от Земли. В «Роскосмосе» уточнили, что это почти в пять раз дальше Луны.

Близко к телу: астероид в 10 раз больше челябинского подошел к Земле
По данным ученых, объект 2009 PQ1 формально соответствует критериям потенциально опасного

О том, что к Земле приближается астероид 1994 РС1, в ИПМ сообщили днем ранее. Уточнялось, что астероид был замечен наблюдателем Сергеем Шмальцем с помощью телескопа ОРИ-22 в Кастельгранде в Италии в ночь на 17 января.

2 января Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России сообщало, что астероид Апофис диаметром 400 м подлетит к Земле на расстояние орбит геостационарных спутников 13 апреля 2029 года. В свою очередь, в «Роскосмосе» заявили о малой вероятности столкновения астероида Апофис с Землей.

Астероид 1994 PC1 размером около 1 км был обнаружен в 1994 году обсерваторией Сайдинг-Спринг. Он считается потенциально опасным, поскольку пересекает орбиту Земли. Один оборот вокруг Солнца астероид совершает в течение 572 суток.

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