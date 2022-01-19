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Новый детский сад построят в Климовске Московской области

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В микрорайоне Климовск Подольского округа (Московская область) намерены возвести новый детский сад. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.

«Появление нового современного детского сада давно ждут жители близлежащих домов по улице Советской и улице Школьной, а также жители нового ЖК «Сосновка» на Больничном проезде», — рассказал председатель комитета по строительству и архитектуре администрации Сергей Цаплинский.

Детсад построят на месте старого, снесенного еще в 2018 году, на улице Школьной. Площадь нового здания составит 1,7 тыс. кв. м. Учреждение будет рассчитано на десять групп для детей от полутора до семи лет, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Сейчас идет работа по получению разрешения на строительство объекта.

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