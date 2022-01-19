Михаила Зеленского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Телеведущего Михаила Зеленского в среду, 19 января, похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. На церемонию прощания пришли его родные, друзья, коллеги и поклонники.

Михаил Зеленский умер 11 января в возрасте 46 лет во время отдыха в Доминиканской Республике. Причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Генеральный директор ВГТРК Сергей Шумаков отметил, что Зеленский был для телеканала «Культура», где он работал, совершенно особенным человеком. По словам Шумакова, журналист был наделен в полной мере поразительным совершенным светом необыкновенной тонкости, деликатности, интеллигентности.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1999–2001 годах вел выпуски программы «Вести» на телеканалах РТР и «Культура». С февраля 2001 по февраль 2011 года вел программу «Вести-Москва». С 2006-го был ведущим линейного эфира телеканала «Россия 24».

В 2015 году журналист стал автором документального фильма «Валаам. Остров спасения». С сентября 2017-го был обозревателем телеканала «Россия-Культура» и ведущим программы «Новости культуры». Преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».