Умерла актриса фильма «Машина времени» Иветт Мимье

В возрасте 80 лет скончалась актриса Иветт Мимье, известная по фильму «Машина времени». Об этом 18 января сообщается на сайте журнала The Hollywood Reporter.

По информации издания, Мимье скончалась во сне в ночь на вторник, 18 января, на 81-м году жизни. Она умерла в своем доме, расположенном в престижном районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе. Причина смерти актрисы не уточняется.

Иветт Митье обрела известность в 1960-х годах благодаря роли Уины в фильме «Машина времени» 1960 года. Кроме того, она снималась в таких картинах, как «Там, где ребята» (1960 год), «Свет на площади» (1962), «Игрушки на чердаке» (1963), пишет REGNUM. Мимье трижды номинировали на премию «Золотой глобус» как лучшую начинающую актрису в проекте «Платиновая средняя школа» (1960 год), как исполнительницу лучшей женской роли на ТВ в сериале «Доктор Килдэр» (1961–1966), а также за лучшую женскую роль на ТВ в сериале «Самая смертельная игра» (1970–1971).