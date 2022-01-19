Рябков заявил о необоснованных претензиях к России со стороны США и НАТО

Соединенные Штаты и НАТО выдвигают необоснованные претензии в адрес России, заявил заместитель главы МИДа Сергей Рябков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» 19 января.

«В Вашингтоне, Брюсселе и других натовских столицах встречно продолжают выдвигать ничем не обоснованные претензии, прежде всего в связи с происходящим на Украине и вокруг нее», — подчеркнул замминистра.

По его словам, именно США и НАТО виноваты в том, что текущая обстановка в сфере европейской безопасности является критической. Западные партнеры используют Украину в качестве рычага давления на Россию, указал Рябков.

Вместе с тем он указал на то, что риск крупномасштабной войны в Европе отсутствует, а Россия не намерена предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Украины. Он призвал США прекратить военную подпитку Украины.

14 января глава МИД России Сергей Лавров предположил, что НАТО в ближайшие месяцы может начать наращивать силы рядом с Россией под предлогом ситуации на Украине. При этом министр подчеркнул , что РФ никогда не угрожала украинскому народу.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января Рябков отметил, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.