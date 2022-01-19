Психолог и юрист дали советы фанатам «марафонов счастья»

Представители так называемого инфобизнеса, которые не являются мошенниками, а действительно предлагают пройти, например, «марафоны счастья», личностные тренинги и различные курсы, якобы способные превратить человека в миллионера за короткий промежуток времени, рассчитывают продать потенциальным потребителям некий продукт или услугу. Однако не всегда их клиенты знают о возможности вернуть свои средства или хотя бы их часть.

Как объяснила 19 января «Известиям» управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы «Щеглов и Партнеры», адвокат Юлия Лялюцкая отношения с такими «поставщики счастья» в действительности оформляются договором, причем зачастую незаметно для потребителя.

Например, даже если на странице такого «инфобизнесмена» в Instagram соответствующего документа нет, то на сайте, где непосредственно происходит оплата или в почтовой выписке клиент может найти отсылку к пользовательскому соглашению.

«Ссылка на «Пользовательское соглашение» или «Оферту» находится обычно в подвале сайта или электронного письма. Являясь публичной офертой, такой документ вступает для Вас в силу после совершения оплаты или (реже) после регистрации на ресурсе. А вот все дальнейшие правоотношения зависят от его содержания, а точнее от того, что вы купили по договору», — объяснила юрист.

Отказ от курса

Проанализировав пользовательские соглашения нескольких блогеров, занимающимся «инфобизнесом», Лялюцкая отметила, что они содержат признаки двух договоров — оказания услуг или купли-продажи. Оба вида договорных отношений с гражданами регулируются законом о «Защите прав потребителей».

Согласно вышеуказанному закону и Гражданскому кодексу РФ, клиент или заказчик услуги может отказаться от договора на любом этапе его исполнения, но он должен возместить исполнителю фактические расходы. Таким образом, как подчеркнула юрист, возврату подлежит «неотработанная» часть платежа.

«Если в курс, оплаченный полностью, входило несколько уроков, то пользователь вправе претендовать на возврат части оплаты, пропорциональной количеству уроков/лекций/мастер-классов, которые еще не прошли», — объяснила она.

В случае если предметом договора было предоставление доступа клиента к онлайн-материалам и он сразу же получил их в полном объеме, то услуга считается оказанной. Однако договор и в этом случае может содержать условие о возврате части средств. Лялюцкая в таком случае призвала внимательнее читать документ.

Юрист отметила, что в соответствии с законодательством компенсации исполнителю подлежат только те расходы, которые он понес при исполнении обязательств по договору, а не абстрактные расходы, такие как, например, «запись видео» и «продвижение».

«Либо эти расходы должны возмещаться пропорционально количеству пользователей, на которых рассчитан такой курс и информационная база», — заключила она.

Не получили желаемое

Как подчеркнула юрист, практически ни в одной сфере услуг потребителю не могут гарантировать результат — начиная от сферы образования, где родителей не могут заверить, что их ребенок приобретет определенный навык, однако его обязуются учить этому, и заканчивая медициной, где пациенту назначают курс лечения и проводят исследования, но никто не говорит о точном исцелении.

Пройти марафон или курс, при этом заключив с исполнителем договор оказания услуг, как основание для возврата денег, может каждый. Однако юрист призвала не ставить критерием оценки успешность оказания или не оказания подобных информационных услуг. Добросовестный исполнитель, по ее словам, проведет все указанные в договоре лекции, «разбор гардероба» и предоставит онлайн материалы.

«Если вы не смогли воспользоваться честно и в соответствии с договором предоставленной информацией для достижения гармонии и дзена, то разрешению подлежит вопрос о качестве оказанных услуг. Но не о результате», — указала она.

Быстро счастливые и богатые

Психолог Виктор Яковлев, в свою очередь, объяснил «Известиям», почему различные марафоны и курсы, обещающие сделать человека богатым и счастливым, пользуются популярностью. Фанаты различных гуру и «инфобизнесменов» зачастую — это люди с неокрепшей психикой, которые верят, что путь к счастью и богатству очень стремительный.

«В итоге человек потратил одну сумму денег, не став счастливым и богатым, затем вторую, третью, четвертую, продвижения в сознании и на деле также никакого нет. Затем формируется уже привычка (как эффект казино, сколько бы человек ни проиграл, он всё равно будет хотеть отыграться и приумножить)», — подчеркнул Яковлев.

По его словам, оставшись без денег, но со слепым желанием стать богатым и успешным, в некоторых случаях люди становятся одержимыми жаждой достичь той модели счастья и богатства, которую им навязали.

Как финишировать в марафоне

По словам психолога, людям, которые попали в сети такого «инфобизнеса», необходимо начать наблюдение за своими действиями и наличием реальных изменений.

«Если человек видит, что этот путь абсолютно никакого положительного эффекта не дает, тут разумнее всего просто взять и остановиться, сделав при этом правильные выводы, и благодаря неудачному опыту или опытам больше не связываться с подобными курсами и марафонами», — утончил он.

Яковлев рекомендовал не сдаваться каким-то абстрактным желаниям быстрого успеха и богатства, навязанным «инфобизнесменами», а контролировать свою жизнь и свои действия. Гораздо эффективнее, по его словам, обучиться какой-либо интересующей профессии, так как быстрый результат, который обещают на марафонах и курсах, зачастую является обманом, который обогащает организаторов.