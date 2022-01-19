Два человека пострадали в столкновениях сторонников Порошенко и полиции

Один полицейский и один митингующий пострадали во время столкновений сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко с правоохранителями возле Печерского районного суда Киева. Об этом 19 января на странице в Facebook сообщила пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

Как уточнили в полиции, акция у здания Печерского районного суда проходила при массовом участии граждан. Полицейский пострадал в результате невыполнения гражданами требований правоохранителей.

«Также с уведомлением о получении телесных повреждений обратился один участник акции. В настоящее время задержанных или доставленных в управление полиции нет», — добавили в полиции.

Причиной столкновения сторонников Порошенко с полицией стала попытка митингующих разжечь огонь у здания суда в железных бочках. По словам присутствующих, они хотели разогреть чай, чтобы погреться, однако полиция им запретила.

Порошенко является фигурантом уголовного дела о госизмене из-за поставок угля из Донбасса в 2014 году. В декабре Госбюро расследовний (ГБР) попыталось ему вручить подозрение, однако политик скрылся и покинул Украину. 17 января Порошенко вернулся из Польши в Киев.

В аэропорту его встретили сотрудники ГБР. В тот же день прокуратура попросила суд арестовать Порошенко на два месяца, предусмотрев возможность внесения залога в размере $35,7 млн.

19 января Порошенко прибыл в суд со своими адвокатами. Перед входом в здание он выступил перед сторонниками, проводящим митинг в его поддержку.

Суд не стал отправлять политика под арест, как настаивало обвинение. Порошенко отпустили под личное обязательство. Он должен прибывать к следователю и в суд по первому требованию, а также сдать паспорта для выезда за границу. Бывший украинский лидер заявил, комментируя вердикт суда, что «безумный сценарий» президента Украины Владимира Зеленского еще не окончен, поэтому победу праздновать рано. Он также указал, что намерен обжаловать меру пресечения.