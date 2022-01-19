Пешеходную зону обустроят на улице Красной Армии в Красноярске

В Красноярске намерены модернизировать улицу Красной Армии, расположенную в центре города. Об этом сообщает городская администрация.

На участке от улицы Декабристов до Диктатуры Пролетариата планируется обновить коммунальные сети, а на прилегающих улицах — капитально отремонтировать и благоустроить еще несколько отрезков.

«С 1 февраля мы начинаем ремонтную программу 2022 года. Стартуем с замены 1,5 км трубопроводов рядом со сквером имени В.И. Сурикова. Работы будут разбиты на семь этапов и потребуют частичного перекрытия дорог и дворовых проездов по улицам Красной Армии, Горького, Обороны и в Ряузовском переулке», — цитирует директор теплотранспортного подразделения СГК в Красноярске Сергея Иванова ИА KrasnoyarskMedia.

На улице Красной Армии уложат брусчатку, выполнят озеленительные работы и установят скамейки. Таким образом, в границах Центрального паркового кольца появится еще одно пространство для прогулок, отметил мэр города Сергей Еремин.

Также обновление затронет ряд примыкающих улиц. Например, на пересечении с улицами Декабристов, Горького и Дзержинского появятся светофоры. На последней изменится схема движения, для транспорта будет обеспечен односторонний проезд в две полосы в сторону улицы Ленина.