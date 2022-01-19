Порошенко обжалует решение суда по делу о госизмене

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что обжалует решение суда, который 19 января избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Ранее в этот день суд обязал Порошенко сдать паспорта для выезда за границу и прибывать к следователю и в суд по первому требованию.

После оглашения вердикта суда экс-президент вместе с женой и сторонниками спели гимн Украины.

Политик предупредил сторонников, что он не празднует победу. По его словам, «безумный сценарий» украинского лидера Владимира Зеленского еще не окончен.

«Безусловно, это ограничение (изъятие паспорта. — Ред.) с учетом того, что у меня запланированы как минимум три зарубежных визита, препятствует моей политической деятельности. Выезд за пределы Киева препятствует моей внутренней политической деятельности. Это именно то, чего боится [Владимир] Зеленский. Ответ будет не только в виде апелляции», — отметил Порошенко.

Как сообщил Порошенко, он продолжит свою политическую деятельность и примет участие «в запланированных международных мероприятиях».

Также экс-президент ответил на вопрос, может ли встреча Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном повлиять на решение суда по делу, фигурантом которого является Порошенко. По словам Порошенко, «суд на Украине независимый», поэтому сегодняшняя встреча Блинкена и Зеленского на вердикт суда не повлияла.

Порошенко выразил уверенность в том, что украинские власти пытались его дискредитировать в глазах избирателей и препятствовать его политической деятельности.

Ранее в этот день у здания Печерского суда произошли столкновения сторонников Порошенко с полицией. Причиной конфликта стала попытка участников массовой акции разжечь огонь у здания суда в железных бочках.

По словам присутствующих, они хотели разогреть чай, чтобы погреться, однако полиция запретила им это сделать.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене. Речь идет о расследовании в отношении Порошенко дела о поставках угля с территорий Донбасса. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

В декабре Госбюро расследований (ГБР) попыталось ему вручить подозрение, однако политик скрылся и покинул Украину.

17 января Порошенко вернулся из Польши в Киев. В аэропорту его встретили сотрудники ГБР. В тот же день прокуратура попросила суд арестовать Порошенко на два месяца, предусмотрев возможность внесения залога в размере $35,7 млн. Также обвинение просило суд обязать экс-лидера страны сдать паспорта и носить электронный браслет.