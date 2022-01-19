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МИД России сообщил, что Поклонская по личным причинам не поедет послом в Кабо-Верде

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Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская отказалась от должности посла России в Кабо-Верде по личным причинам. Об этом в среду, 19 января, сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

В российском МИД объяснили решение Поклонской тем, что у экс-депутата «изменились личные обстоятельства».

Поклонская рассказала журналистам 19 января, что готова работать на любой должности, чтобы отстаивать интересы государства. Также она уточнила, что не получала зарплату, когда являлась сотрудником МИД России.

Как заявил в тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российские власти еще не согласовали кандидатуры на пост посла РФ в Кабо-Верде вместо Поклонской.

Российский лидер Владимир Путин 13 октября назначил Поклонскую чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде.

Экс-депутат отмечала, что ей предстоит работать в «уникальной стране», она собиралась освещать деятельность дипмиссии в соцсетях и способствовать увеличению потока туристов из России в страну.

Также Поклонская рассказала, что хотела заниматься дипломатической работой и ранее прошла стажировку в МИДе и училась в Дипломатической академии в Москве.

Поклонская являлась депутатом Госдумы VII созыва, заместителем председателя комитета нижней палаты парламента по международным делам. Кроме того, Поклонская была прокурором Республики Крым.

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