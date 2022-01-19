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Юрист назвала условие смягчения наказания для Волочковой

Юрист Ярмуш допустила смягчение наказания для Волочковой в случае извинений
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Если балерина Анастасия Волочкова принесет извинения за конфликт на борту самолета, возникший из-за требования надевать маску, это может смягчить наказание. Об этом в среду, 19 января, заявила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

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Юрист уточнила, что если артистка нарушила требования по обязательному ношению маски, в том числе на борту судна, ее могут привлечь к административной ответственности.

«Не могу сказать, в каком состоянии алкогольного опьянения она была, но нахождение в публичном месте в состоянии алкогольного опьянения тоже относится к административному правонарушению. Если она не подчинялась законному требованию сотрудника полиции, это самостоятельный состав административного правонарушения», — отметила Ярмуш в беседе с RT.

По словам адвоката, сам полет сопряжен с определенными рисками, и в зависимости от поведения дебошира в самолете он может понести и уголовную ответственность.

Также эксперт высказала мнение, что этот инцидент может сильно повлиять на репутацию Волочковой. При этом юрист подчеркнула, что, если у Волочковой будет желание извиниться и признать свою вину, это может смягчить последствия скандала.

«Признала — могут штраф снизить до минимального, заплатит там 5 тыс. рублей, может, другие вообще не возбудят дела об административных правонарушениях», — заключила Ярмуш.

Ранее в этот день источник рассказал «Известиям», что во время рейса, на котором Волочкова устроила скандал из-за маски, экипаж изъял у артистки бутылку крепкого алкогольного напитка. Собеседник также отметил, что балерина сорвала маску с бортпроводника, называла экипаж прислугой. После этого к ней вышел капитан воздушного судна и провел беседу, в ходе которой артистка вела себя уже вполне прилично.

18 января Волочкова возвращалась с Мальдивских островов в Москву. По словам пассажиров, скандал длился час и повлиять на балерину не удалось. В столичном аэропорту Шереметьево Волочкову вместе с ее спутником встретили полицейские. Артистка и ее друг пробыли в отделении несколько часов.

По словам Волочковой, ее задержали за то, что она не уступила ребенку место в самолете. Корреспондент «Известий» также уточнил, не было ли связано задержание с нарушением масочного режима на борту самолета, на что Волочкова ответила, что маска у нее всегда с собой. Балерина заявила, что намерена подать в суд на члена экипажа, который, по ее словам, спровоцировал конфликт.

Артистка в беседе с телеканалом «360» посетовала, что вместо подготовки к дню рождения, который состоится 20 января, она занимается этим скандалом.

Правоохранительные органы составили в отношении Волочковой административные протоколы. Материалы составлены по ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»), а также по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Ответственность по указанным статьям предполагает арест до 15 суток, а также штраф до 30 тыс. рублей. Также в полиции заявили, что женщина вела себя неадекватно и оскорбляла правоохранителей. В ведомстве также отметили, что у артистки наблюдалось алкогольное опьянение.

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