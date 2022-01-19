Загородный парк начнут реконструировать в Самаре в 2022 году

В Самаре в 2022 году начнется реконструкция Загородного парка. Специалисты намерены сохранить существующие на территории деревья и высадить новые.

Основные идеи реновации парка обсудили на совещании, которое провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Проектировщики предложили более 80 концепций парка, еще десятки предложений выдвинули жители Самары. Лучшие предложения были использованы в проекте реконструкции территории. Об этом сообщает НИА «Самара».

Большинство горожан высказались за сохранение лесной части места отдыха. Экологи обследуют существующие деревья, также планируется высадка новых деревьев. Кроме того, запланировано разделение на развлекательные и тихие прогулочные зоны.

В Загородном парке построят дорожки, обновят инженерные сети и проложат сети освещения. На входе в парк разместятся стационарный пункт проката спортивного снаряжения, фонтан и малая сцена. В спортивной зоне появятся дорожки для скейтбордов и скалодром.

Проектировщики считают, что для полноценной горнолыжной трассы места не хватит. При этом в парке возможна организация мест для катания на санках и ватрушках. Также планируется строительство нескольких смотровых площадок. Дачу Сипиной, которая признана памятником культурного наследия, восстановят, на территории появится кафе с летней верандой.

Благоустройство стартует осенью 2022 года.