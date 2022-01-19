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В Киеве обвинили Запад в нагнетании паники вокруг России и Украины

Депутат рады Арахамия: западные СМИ нагнетают панику вокруг России и Украины
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Западные СМИ нагнетают ненужную панику вокруг отношений России и Украины. Об этом заявил в среду, 19 января, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«Зачем нагнетают западные СМИ? Сложно сказать. Сейчас идет большой переговорный процесс, и мы есть на этом поле, это повод для переговоров, чтобы избежать войны в Европе», — отметил он изданию «Фокус».

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Арахамия добавил, что любые алармистские публикации негативно сказываются на экономическом фоне. По его словам, когда «начинают вбрасывать фейки» о том, что российское посольство якобы отзывает семьи, становится видно, как это влияет на экономическую ситуацию.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что у США есть информация о якобы подготовке РФ эвакуации своих дипломатов с Украины в конце декабря – начале января. По ее словам, у Вашингтона нет оценки относительно того, зачем это должно было быть сделано, как и значения этих шагов.

17 января газета The New York Times также опубликовала статью, в которой со ссылкой на американские и украинские официальные лица говорится, что Россия якобы начала эвакуировать своих дипломатов с Украины. В Министерстве внутренних дел РФ опровергли эту информацию и сообщили, что российское посольство в Киеве работает в штатном режиме.

Комментируя данную публикацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что американские СМИ утратили культуру проверки публикуемых данных. Дипломат раскритиковала журналистов за то, что они даже не позвонили в МИД, прежде чем распространять подобную информацию.

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